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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء سري في مسقط.. تعهد حوثي بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية

الحوثيون
الحوثيون
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية عن عقد لقاء غير معلن بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن جماعة الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تطور يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في اليمن والبحر الأحمر، واتساع نطاق المواجهات المرتبطة بالأزمة الإقليمية. 

وبحسب معلومات نقلتها وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، فإن الاجتماع عُقد داخل السفارة الأمريكية في مسقط، فيما أشارت مصادر إلى أن سلطنة عُمان ساعدت في ترتيب المحادثات، في ظل دورها المستمر كوسيط في الملفات الإقليمية المعقدة. 

ولم تعلن واشنطن رسميًا تأكيد انعقاد الاجتماع، بينما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر تظل من المصالح الأساسية للولايات المتحدة. 

ووفقًا للمصادر التي تحدثت إليها رويترز، تعهد ممثلو الحوثيين خلال اللقاء بعدم استهداف السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، مع الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين واشنطن والحوثيين عام 2025. إلا أن المصادر ذكرت أن الجماعة أبقت على موقفها المعادي للسفن المرتبطة بالسعودية، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الحوثيين والقوات المدعومة من الرياض. 

ويأتي الكشف عن اللقاء في وقت يشهد فيه البحر الأحمر ومضيق باب المندب تصعيدًا جديدًا، بعدما حقق الحوثيون تقدمًا ميدانيًا على امتداد أجزاء من الساحل الغربي لليمن وسيطروا على مواقع استراتيجية، وفقًا لتقارير حديثة. كما تصاعدت الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية، مع تنفيذ الرياض ضربات جوية ضد مواقع حوثية، بالتزامن مع هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مناطق داخل المملكة. 

ويعيد الاجتماع السري في مسقط ملف أمن الملاحة في البحر الأحمر إلى واجهة التطورات الإقليمية، خصوصًا في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب بالنسبة لحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. كما يكشف استمرار قنوات الاتصال غير المباشر بين واشنطن والحوثيين، رغم الخلافات العسكرية والسياسية بين الجانبين.

وفي الوقت نفسه، تظل تفاصيل التفاهمات التي جرت خلال اللقاء محدودة، إذ لم تؤكد الإدارة الأمريكية رسميًا جميع ما ورد في روايات المصادر، بينما لم يصدر عن الجانب الحوثي رد رسمي شامل بشأن تفاصيل الاجتماع حتى وقت إعداد التقرير. 

اليمن الحوثيون واشنطن محادثات سرية

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