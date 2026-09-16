نائب: زيارة أبو مازن للقاهرة تعزز التنسيق العربي بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر تعكس أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وتؤكد حرص القاهرة على استمرار التشاور المباشر مع القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل القضية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح السكري أن القمة المصرية الفلسطينية تأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى توحيد الجهود العربية والدولية من أجل وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات، وتهيئة الظروف أمام إعادة الإعمار، بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه.

وأضاف أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة تقوم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، باعتبار أن تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يظل مرتبطًا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التنسيق المصري الفلسطيني يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن القاهرة ستظل حاضرة بقوة في كل الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني ودعم مسار التسوية السياسية