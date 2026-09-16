تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، برئاسته وعضوية كل من:

الدكتور أشرف العزازي، أمينًا للجنة، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقررًا للجنة، والدكتور علي الدين هلال، والمهندس إبراهيم المعلم، والدكتور هشام عزمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين بصفته، ورئيس اتحاد كتاب مصر بصفته، والدكتور محمد شومان، والسفيرة علياء برهان، والمخرج هشام عطوة، والشاعر بهاء جاهين، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والدكتور سمير مرقص، والدكتور مسعود شومان، والكاتبة فاطمة المعدول، والدكتور شوكت المصري، والكاتب عمر طاهر، والدكتور خالد محمود شريف، مساعد وزير الثقافة للتحول الرقمي، و زكي عبد الحميد، ممثلًا عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد الغندور، والمهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب والمفوض باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتضم اللجنة نخبة من المتخصصين والمثقفين والأكاديميين والخبراء في مجالات الفكر والسياسات الثقافية، وصناعة النشر والعلاقات الدولية، والملكية الفكرية واقتصاد المحتوى، والإعلام والتسويق، والبرنامج الفكري والحوار الثقافي، والهوية المصرية والتراث والثقافة الشعبية، وثقافة الطفل والأسرة، والإبداع وتجربة الجمهور، والتحول الرقمي، والشباب وصناعة المحتوى المعرفي، إلى جانب عدد من الشخصيات المعنية بصناعة الكتاب والعمل الثقافي.

ويأتي تشكيل اللجنة العليا في إطار الاستعدادات للدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتعزيز الاستفادة من الخبرات والتخصصات المتنوعة في الإعداد للبرنامج الثقافي والفكري والإبداعي للمعرض، ودعم صناعة النشر والتواصل الثقافي محليًا ودوليًا.