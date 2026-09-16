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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جائزة في هذه الأحوال.. ضوابط تصوير الأشخاص في الإسلام وحكم نشرها على السوشيال

تصوير الأشخاص
تصوير الأشخاص
محمد شحتة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك ضوابط لتصوير الأشخاص منوها أنه قد تدعو الحاجة إلى تصوير شخص لإثبات اعتداء، أو توثيق حادث، أو حفظ حق، أو تقديم دليل لجهة مختصة، ونحو ذلك من المصالح المعتبرة؛ استنادًا إلى القاعدتين الفقهيتين: "الضرورات تبيح المحظورات".

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن تصوير الأشخاص، إن"الضرورة تُقدَّر بقدرها"، فيُنظر إلى الضروات والحاجات وقدرها، ولا ينبغي أن يتحول التوثيق إلى فضح وتشهير، ولا حفظ الحق إلى ابتزاز؛ فلا يصح أن يُزال ضرر ويحل محله ضرر مثله أو أعظم.

وذكر مركز الأزهر، أن  الخصوصية حقٌّ معتبرٌ لكلِّ الناس، والتعدي عليها أذى وانتهاكٌ لحق الغير؛ فتصوير الشخص في بيته، أو في مكان يظن فيه أنه في مأمن من أعين الناس، أو في موقف يكره أن يُصوَّر فيه، يُعدُّ تعديًا، ولو لم تُنشر الصورة أو الفيديو، قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، وقال سيدنا رسول الله: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه].

نشر الصور على مواقع التواصل

وأشار إلى أن الحاجة أو الضرورة إلى التصوير لا تبرر نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في غالب الأحوال، ولا تبرر إظهار وجه الشخص وبياناته، أو السخرية منه والتشهير به؛ إذ يتحول التصوير بذلك من أداة لحفظ الحق إلى أداة للإيذاء وانتهاك الخصوصية.

كما أن تداول الصور أو المقاطع المصورة دون إذن صاحبها، أو إعادة نشرها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يقل خطورة عن التعدي بالتصوير بغير وجه حق؛ فتعثّر الشخص أو وقوعه في موقف محرج، لا يعني أن خطأه أصبح ملكًا للمتفرجين؛ بما يسهم في انتشار الضرر وتوسيع دائرة التعدي وانتهاك الخصوصية، فلا يجوز أن تكون الرغبة في المشاهدة أو زيادة التفاعل سببًا في إيذاء الناس والتشهير بهم.

وشدد مركز الأزهر أن الستر على الناس عند وقوع خطأ -في كثير من الحالات- قد تكون فيه مصلحة الفرد والمجتمع، وهذا لا يعني تبرير الخطأ أو إقراره، بل قد يكون عونًا للمذنب على الإقلاع عن ذنبه، وللمخطئ على الرجوع عن خطئه، وحفظًا لكرامته من أن تتحول زلته العابرة إلى وصمةٍ تلاحقه وأهله وأولاده، وقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [متفق عليه].

وتابع: وحري بالمسلم أن يراعي في التصوير -إن فعله- مصلحة الناس وحقوقهم؛ فإن كان التصوير لحفظ حقٍّ أو دفع ضررٍ أو توثيق واقعةٍ معتبرة، اقتصر فيه على قدر الحاجة، وإيصاله إلى الجهات المعنية، ولا يتجاوز به إلى التشهير أو الإيذاء، وإن لم تدعُ إليه حاجة ، فالأولى أن يعرض عن تصوير الناس وتتبع عثراتهم، وأن يستر ما رآه ولا يزيد أذاهم بنشره أو تداوله؛ يقول سيدنا رسول الله: "يا معشرَ من آمنَ بلسانِه ولم يدخلْ الإيمانُ قلبَه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبعوا عوراتِهم، فإنه من اتَّبعَ عوراتِهم يتَّبعُ اللهُ عورتَه، ومن يتَّبعِ اللهُ عورتَه يفضحُه في بيتِه" [أخرجه أبو داود].

وقال الله تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} [النور: 12]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أحمد]
 

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