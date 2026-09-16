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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عودة الخط الملاحي COSCO للعبور من قناة السويس.. وارتفاع حمولات سفن الحاويات 54.2%

خلال العبور
خلال العبور
الإسماعيلية انجي هيبة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الأربعاء، العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة OOCL PORTUGAL عبر القناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من بلجيكا والمُتجهة إلى الصين.

تتبع السفينة الخط الملاحي COSCO SHIPPING lines، ويبلغ طول السفينة نحو 400 متر، وعرضها 61.3 متر، بحمولة كلية 247 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى  24 ألف حاوية مكافئة (TEU).

و تعمل السفينة  حالياً ضمن الخدمة الملاحية   NEU2، والتي يُشغلها التحالف الملاحي OCEAN AllIANCE وتربط بشكل مباشر بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

ووفقًا للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كل من الربان سعيد إمام كبير مرشدين، والربان محمد عبد الجليل كبير مرشدين، والربان أحمد عتمان كبير مرشدين، للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع على ما تمثله تلك الرحلة البحرية من أهمية خاصة كونها الرحلة الأولى للخط الملاحي COSCO SHIPPING LINES للعبور من قناة السويس في اتجاه الجنوب منذ توترات البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح رئيس الهيئة أن  قناة السويس نجحت في استعادة العديد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط الملاحية الكبرى وهي
(CMA CGM, Maersk,MSC , Hapag Lloyd, COSCO) 
والتي تعمل على خط التجارة بين أوروبا وآسيا في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة كمحور رئيسي في الربط بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة تسجل زيادة في حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة، لافتًا في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس إلى ما يقرب من 72.1 مليون طن خلال الفترة من (يناير – أغسطس) 2026 مقارنة بنحو 46.7 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 54.2%.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد ،اليوم الأربعاء، عبور 39 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

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