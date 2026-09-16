الأهلي يمنح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن قرار الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، في ضوء توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وأوضح جمعة أن الفريق خاض مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش على أن تبدأ فترة الراحة غدًا، في إطار البرنامج الخاص بالإستعداد للارتباطات القادمة.

حقق الأهلي فوزا مستحقا علي أبوقير للأسمدة بثنائية نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام أبوقير للأسمدة

1 الأهلي — 13 نقطة

2 سيراميكا كليوباترا — 12 نقطة

3 بيراميدز — 12 نقطة

4 الزمالك — 10 نقاط

5 مودرن سبورت — 10 نقاط

6 الاتحاد السكندري — 10 نقاط

7 المقاولون العرب — 7 نقاط

8 طلائع الجيش — 7 نقاط

9 القناة — 6 نقاط

10 المصري — 6 نقاط

11 البنك الأهلي — 6 نقاط

12 وادي دجلة — 5 نقاط

13 م. السويس بتروجت — 4 نقاط

14 الشرقية إنبي — 4 نقاط

15 زد — 4 نقاط

16 سموحة — 4 نقاط

17 أبو قير للأسمدة — 3 نقاط

18 الجونة — نقطتان

19 بترول أسيوط — نقطتان

20 غزل المحلة — نقطة واحدة