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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو بعد فوز الأهلي على أبوقير: الفرقة ما تطمنش وجمهور الأهلي مش هيستحمل

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مستوى الأهلي تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس»: «فريق الأهلي السنة دي أسوأ من السنة اللي فاتت، بكل صراحة الفرقة ما تطمنش».

وأضاف: «بطولة الكونفدرالية السنة دي مش سهلة، وتوقيت التغيير مش سهل على الإدارة، لكن جمهور الأهلي مش هيستحمل موسم تاني زي الموسم اللي فات».

وطرح ميدو تساؤلًا بشأن قدرة الجهاز الفني على قيادة الفريق، قائلًا: «هل قوة الشخصية تكفي لقيادة فريق بحجم الأهلي؟».

وأكد نجم الزمالك السابق احترامه لـ الحسين عموتة، لكنه أبدى تحفظه على المستوى الفني الذي يقدمه الفريق، موضحًا: «عندي احترام كبير للكابتن عموتة، لكن فنيًا رؤيتي إن الأهلي بعيد عن المستوى اللي منتظره جمهوره».

وتطرق ميدو إلى حالة غرفة ملابس الأهلي، مشيرًا إلى تحسنها مقارنة بالموسم الماضي، وقال: «أوضة اللبس السنة دي أفضل بنسبة من 70 إلى 80%، بفضل قوة شخصية وائل جمعة».

في سياق آخر، حذر ميدو من قوة بيراميدز خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق سيكون منافسًا على مختلف البطولات، وقال: «أنا لو أهلاوي هكون قلقان من بيراميدز، لأن لعيبته أقوى، وهيبقوا منافسين على كل البطولات محليًا وإفريقيًا».

كان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا بعد مرور 5 جولات.

أحمد حسام ميدو الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز بطولة الكونفدرالية جمهور الأهلي

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