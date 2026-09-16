مديرة مدرسة بالمنوفية تستدعي الشرطة لأشخاص قفزوا أعلى السور لتصوير الطالبات

أعلنت سعاد عبد السميع مدير مدرسة فاطمة جوهر الإعدادية بالمنوفية، أنه قد تمكن الإشراف اليومي بمدرسة فاطمة جوهر من ضبط بعض الأشخاص من خارج المدرسة، عقب قفزهم من أعلى سور المدرسة أثناء الفسحة، في محاولة للتعرض لطالبات المدرسة وتصويرهن.

وقالت مديرة المدرسة في بيان لها عبر فيس بوك : لقد تم استدعاء نقطة الشرطة التي تولت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأضافت قائلة : لن نتهاون في حماية بناتنا والحفاظ على أمن المدرسة وكرامتها، فأمن طالباتنا خط أحمر، ومن يتجاوزه سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة.

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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