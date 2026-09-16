مكافأة 1400 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية بمناسبة انتهاء امتحانات الدور الثانى

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها (1400) جنيه خصماً على بند (۳) نوع (١٤) مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2027/2026 م لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر اليومية ( عاملات قاعات رياض الأطفال في حالة الاستعانة بهم) والمنتدبين وخلافه بالمناطق الأزهرية.

مكافأة 1400 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية

و بالنسبة للمتعاقدين على بند (۳/۲) أجور موسميين فيتم الخصم بها على بند (۲/۲) أجور موسميين ، وذلك للقائمين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الدور الثاني لكل من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي - المالي 2025 / 2026م.

ويتم الصرف بنسبة المشاركة لما تحقق من انضباط وبذل فيها جميع العاملين جهداً مشكورا في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب، بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف والتي تمت بصورة مرضية ، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.