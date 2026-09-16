الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تبذله مصر من جهود مضنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تحقيق التسوية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.



وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الرافض لكافة أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.



وأكد الرئيس السيسي على مواصلة مصر جهودها بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025.



وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود اتفاق وقف الحرب في غزة بما يشمل وقف التصعيد وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، ويؤكد دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية.



