فليك على موعد مع رقم تاريخي في برشلونة

يستعد برشلونة لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإسباني، عندما يستضيف راسينج سانتاندير مساء اليوم الأربعاء، في لقاء قد يمنح مدربه الألماني هانسي فليك فرصة كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

برشلونة يعيش انطلاقة مثالية هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مبارياته الست الأولى بمختلف البطولات، بينها 5 انتصارات في الدوري الإسباني أمام إلتشي وأتلتيك بلباو ورايو فاييكانو وفالنسيا وليفانتي، إلى جانب الفوز على فينورد بدوري أبطال أوروبا.

ولم يكتفِ الفريق الكتالوني بحصد العلامة الكاملة، بل قدم أداءً هجوميًا لافتًا، بعدما سجل 26 هدفًا خلال مبارياته الست.

خطوة واحدة تفصل فليك عن التاريخ

الفوز على راسينج سيمنح فليك إنجازًا تاريخيًا، بعدما عادل برشلونة بالفعل أفضل بداية في تاريخه من حيث عدد الانتصارات المتتالية، برصيد 6 انتصارات.

وسبق للفريق الكتالوني تحقيق هذا الرقم 3 مرات، في مواسم 1929-1930، و1960-1961، و2018-2019.

وكانت آخر مرة حقق فيها برشلونة 6 انتصارات متتالية في بداية الموسم مع إرنستو فالفيردي، قبل أن تتوقف السلسلة عند هذا الحد.

الآن، يملك فليك الفرصة لكسر الرقم للمرة الأولى في تاريخ برشلونة، إذ يكفيه قيادة الفريق للفوز على راسينج سانتاندير، ليصبح صاحب أفضل انطلاقة في تاريخ النادي من حيث عدد الانتصارات المتتالية.

وتنطلق المواجهة وسط طموح برشلونة للحفاظ على بدايته المثالية ومواصلة مشواره في صدارة المنافسة.