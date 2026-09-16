محافظ أسيوط يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأولاد إبراهيم والمطيعة ويوجه بسرعة استكمال الوصلات المنزلية

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز أسيوط، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف التشغيل، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال منظومة الصرف الصحي بالقرى المستهدفة، موجهًا بسرعة استكمال الوصلات المنزلية ودخول المشروعات الخدمة، بما يحقق استفادة المواطنين من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس صابر عبد الرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي بأسيوط بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، واللواء مجدي أحمد محمود، مسئول دار الهندسة واستشاري مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمحاسبة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرى.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن ما تشهده أسيوط من مشروعات قومية وتنموية يعكس حجم الدعم الذي تحظى به المحافظة من القيادة السياسية. وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات، وضمان سرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية أولاد إبراهيم، حيث استمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ والتشغيل والمعالجة. وأوضح مسئولو المشروع أن تكلفته بلغت نحو 164 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 4570 وصلة منزلية بقرى أولاد إبراهيم والمطيعة وقرقارص وأولاد علي، مع التخطيط لإنشاء ألف وصلة منزلية أخرى بتكلفة 50 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات 214 مليون جنيه، لخدمة نحو 20 ألف نسمة.

ويتضمن المشروع محطة رفع وبيارة ومبنى محولات ومبنى أمن وسورًا، فضلًا عن 4 طلمبات، قدرة الطلمبة الواحدة 250 لترًا/ثانية، وشبكات بطول 14.5 كيلومتر، وخط طرد بطول 13.5 كيلومتر، وعدد من العدايات، من بينها عداية دفع نفقي داخل فاروقة وعداية سكة حديد بطول 110 أمتار.

كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي المطيعة، الجاري تجارب التشغيل بها واستكمال تجهيزاتها وإنهاء إجراءات الاستلام الابتدائي تمهيدًا لدخولها الخدمة، واستمع إلى شرح حول المشروع الذي تبلغ تكلفته 110 ملايين جنيه، ويخدم قرية المطيعة وتوابعها، ويضم شبكات بطول 19 كيلومترًا وخط طرد بطول 8 كيلومترات وبيارة بقطر 10 أمتار تصب على محطة أولاد إبراهيم. وتتكون المحطة من مبنى محولات ومظلة مولد وموقع عام، وتضم 5 طلمبات قدرة الواحدة 200 لتر/ثانية، إلى جانب 4 عدايات.

ووجه محافظ أسيوط بالتنسيق المستمر بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المشروعات العالقة، وتشغيل مشروعات الصرف الصحي بالمطيعة وقرقارص وأولاد علي، واستكمال الوصلات المنزلية بالقرى الأربع، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات البيئية وإجراء التحاليل الدورية للمياه الناتجة عن المعالجة، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية لضمان استدامة التشغيل وكفاءته.

كما تفقد المحافظ عددًا من الوصلات المنزلية التي تم الانتهاء منها، واطمأن على عملها بصورة جيدة، وتحاور مع الأهالي حول مستوى الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها، واستمع إلى عدد من المشكلات الجماهيرية، مكلفًا رئاسة المركز بدراستها والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.