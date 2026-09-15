محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع كلية البنات "القاعات" بحي غرب

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال رصف شارع كلية البنات "القاعات" بجوار سور جامعة الأزهر بحي غرب مدينة أسيوط، بطول 700 متر طولي وعروض متوسطة تبلغ 12 مترًا.

وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة لرصف الطرق المحلية، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ويسري سند مدير عام المواقف، والمهندس محمد مصطفى، مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس شعبان عبدالمنعم سعيد، مدير مشروع وحدة الرصف، ومحمد سليمان نائب رئيس حي غرب.

وتابع اللواء محمد علوان أعمال فرد الطبقة السطحية الأسفلتية بالشارع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير عام مديرية الطرق والنقل حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، ومراعاة تطبيق المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، وفقًا للمواصفات والكود المصري لأعمال الطرق، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات المخصصة للمشروع، ويسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير بمختلف المراكز والأحياء، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وتحسين مستوى البنية الأساسية، بما يدعم حركة المواطنين والمركبات ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء العاملين بموقع التنفيذ، وصافحهم وأشاد بالجهود التي يبذلونها في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا بسرعة دراسة ما تم عرضه والعمل على تلبية المطالب التي تدخل في نطاق الاختصاص، تقديرًا لدورهم في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.