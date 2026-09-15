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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب صور هيونداي كونا الجديدة بشكلها الكروس أوفر الجديد

هيونداي كونا 2028
هيونداي كونا 2028
عزة عاطف

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية حديثة للجيل الثالث والجديد كليًا من سيارة هيونداي كونا موديل 2028، حيث ظهرت أحدث النماذج الاختبارية بغطاء تمويهي أقل كثافة من السابق. 

وتكشف هذه الصور عن تحول جذري في التوجه التصميمي للصانع الكوري الجنوبي، إذ قررت الشركة العودة إلى الخطوط الانسيابية الهادئة وشكل الكروس أوفر التقليدي، متخلية عن المظهر الصندوقي المستقبلي الحاد الذي تميز به الجيل الحالي وأثار جدلًا بين عشاق العلامة.

عودة للخطوط الانسيابية ومقدمة بتصميم أنف القرش

تظهر الصور التجسسية إعادة هيكلة شاملة للواجهة الأمامية لسيارة كونا، حيث أصبحت أكثر انحناءً مع اعتماد مقدمة بارزة تشبه أنف القرش.

وتتكامل هذه المقدمة مع شريط إضاءة أفقية ممتد بعرض الواجهة، وهو النسخة المحدثة والأكثر سمكًا من شريط الإضاءة المضيء (Seamless Horizon Lamp) الذي اشتهرت به طرازات هيونداي الأخيرة. 

كما خلعت السيارة أجزاءً كبيرة من الأغطية البلاستيكية السميكة، ليظهر المفهوم الناعم الذي يهدف لمخاطبة شريحة أوسع من المشترين الباحثين عن التوازن والتصميم المألوف.

تسعى هيونداي من خلال هذا التحول التصميمي إلى تقديم هيكل أكثر ديناميكية يلائم تفضيلات السائقين في الفئات العائلية والمدمجة، مما يعزز منافستها المباشرة أمام السيارات العالمية في قطاع الكروس أوفر المدمج مثل فولكس فاجن.

خيارات المحركات وموعد الطرح في الأسواق

من المتوقع أن يبدأ طرح الجيل الثالث من هيونداي كونا كطراز لعام 2028، حيث تعمل الشركة على توفير خيارات متعددة لمنظومات الدفع لتلبي التوجهات التنظيمية والبيئية المتنوعة في الأسواق العالمية. 

وتشير التوقعات إلى اعتماد السيارة على خيارات محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين، إلى جانب المحركات الهجينة المتقدمة (Hybrid) لتقديم كفاءة أعلى في استهلاك الوقود. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مرونة هيونداي في الانتقال نحو الحلول الكهربائية دون الاستغناء المفاجئ عن الخيارات التقليدية التي تحظى بإقبال واسع في العديد من الأسواق.

هيونداي كونا 2028
هيونداي كونا 2028 سيارات هيونداي هيونداي كونا الجديدة سيارات كروس أوفر

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