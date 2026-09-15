خبير: مشروعات النقل رفعت نسبة الأماكن المعمورة في مصر لـ14.5%

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تبنت رؤية لإعادة صياغة مفهوم التنمية من خلال وضع خريطة جديدة لشبكة النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرق والنقل لم تقتصر على رصف الطرق، وإنما جاءت ضمن استراتيجية شاملة لبناء دولة حديثة ومتطورة.

وأوضح أبو خضرة، في تصريحات لصباح الخير يا مصر، أن مشروعات النقل ساهمت في إعادة تشكيل الجغرافيا المصرية، من خلال دعم التوسع العمراني والاستثماري في عدد من المناطق، خاصة سيناء والصحراء الغربية والوادي الجديد وسيوة ومرسى مطروح.

زيادة نسبة المعمور المصري

وأشار أستاذ هندسة الطرق إلى أن نسبة المعمور في مصر ارتفعت من 6% قبل عام 2014 إلى 14.5% في عام 2024، موضحًا أن الوصول إلى هذه النسبة كان مستهدفًا بحلول عام 2050.

وأضاف أن شرايين النقل والمشروعات القومية ساهمت في تسريع وتيرة التواجد السكاني والاستثماري في المناطق الجديدة، وهو ما أدى إلى إعادة تشكيل خريطة التنمية في مصر وفتح آفاق جديدة للنمو.

مشروعات النقل الأخضر

ولفت أبو خضرة إلى أن مصر أعادت بقوة دور النقل الأخضر والمستدام من خلال تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي، إلى جانب التوسع في خطوط مترو الأنفاق.

وأكد أن الشركات الوطنية المصرية تمكنت من تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول يزيد على 100 كيلومتر، بما يعكس امتلاك الدولة خبرات متراكمة في تنفيذ مشروعات النقل الكبرى.

وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة ساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم حماية البيئة وصحة المواطن.

تحسن ترتيب مصر في جودة الطرق

وأشاد أستاذ هندسة الطرق بالقفزة التي حققتها مصر في الترتيب العالمي لجودة الطرق، بعدما تقدمت من المركز 118 إلى المركز 18 عالميًا.

وأوضح أن هذا التطور جاء مع تبني فلسفة جديدة في إنشاء الطرق، من بينها فصل حركة النقل الثقيل عن السيارات الملاكي، إلى جانب إنشاء التقاطعات الحرة والأنفاق بهدف رفع مستويات السلامة على الطرق.

كما أشار إلى أهمية منظومة النقل الذكي والملصق الإلكتروني في تحقيق الانضباط المروري، مؤكدًا أن تطبيق القانون يمثل الضمانة الأساسية للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.