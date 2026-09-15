الأنبا دانيال يشهد تخريج دفعة جديدة من إعداد الخدام بإيبارشية المعادي

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، بتخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس، مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا دانيال، مطران الإيبارشية.

وشهد الحفل عرضًا توضيحيًا لملخص الدراسة التي تلقاها الخريجون على مدار ثلاث سنوات، تضمنت عامين من الدراسة الأكاديمية، إلى جانب عام للتدريب العملي في مختلف مراحل الخدمة.

وخلال الاحتفال، قرأ الخريجون تعهُّد الخدام، في إطار تأكيد التزامهم بمسؤولية الخدمة ودورهم في العمل الكنسي.



وفي ختام الحفل، قام نيافة الأنبا دانيال بتوزيع شهادات التخرج والهدايا التذكارية على الخريجين، الذين بلغ عددهم 214 خريجًا وخريجة، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.