البابا تواضروس ينعى كاهنًا من كنائس شرق الإسكندرية: نطلب لنفسه النياح والراحة

تنيح، اليوم، القس ميخائيل رمسيس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمصطفى كامل التابعة لكنائس شرق الإسكندرية، عن عمر ٦١ سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت أكثر من ١٢ سنة.

وُلد الأب المتنيح في الثالث عشر من مارس ١٩٦٥م، وسيم كاهنًا في السابع من يونيو ٢٠١٤م، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

ستُقام صلوات تجنيزه غدًا في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمشاركة نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، وأسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، وللآباء الكهنة في نياحة الأب المبارك القس ميخائيل رمسيس ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.