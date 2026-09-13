قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفا سليمان تتوج ببرونزية بطولة جراند سلام للجودو
شريف الخشاب: محمود صلاح أفضل من زيزو وبن شرقي ويحتاج الدعم والمساندة
أسامة عبد الحي: أعداد هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا يستحق المتابعة
وزارة الأوقاف: "احترام الرموز" موضوع خطبة الجمعة القادمة
المتحدث العسكري: مصر دولة عظيمة تمتلك قوات مسلحة قوية مستمدة من تلاحم الشعب المصري
المتحدث العسكري: معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يواكب المعارض العالمية المرتبطة بأسماء المدن
الجيش اليمني يستعيد مواقع غربي تعز ويوسع عملياته بإسناد جوي
عمرو أديب: تأمين مسارات التجارة هم مصري أصيل.. وباب المندب سبب صراعات وحروب عبر التاريخ
حسام عبد الغفار: كل كلية طب يجب أن يكون لديها مستشفى تابعا لها
المتحدث العسكري: معرض العلمين للطيران يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على استضافة الفعاليات الكبرى
بتوجيهات رئيس الجامعة.. الأزهر يعلن جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة
منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بتوجيهات رئيس الجامعة.. الأزهر يعلن جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بـ جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة أسامة توفيق، جدول تسكين المرحلة الأولى للطلاب المقبولين بالمدن الجامعية، لسنوات النقل والفرق النهائية بمختلف كليات البنين بناء على توجيهات الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر. 

الأزهر يعلن جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة

ويأتي ذلك بداية من غدٍ الاثنين الموافق ١٤/ ٢٠٢٦/٩م، والمخصص للحالات الخاصة لكل الكليات، حتى الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩/٢٤م.

ووفق ما أعلنته الإدارة المركزية للمدن الجامعية؛ فإن أعمال التسكين تبدأ من غدٍ الاثنين وذلك على النحو الآتي:

  • الاثنين 14 سبتمبر: مخصص للحالات الخاصة في جميع الكليات.
  • الثلاثاء 15 سبتمبر: للفرقتين الرابعة والخامسة بكليات: الطب، والزراعة، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم.
  • الأربعاء 16 سبتمبر: للفرقتين الرابعة والخامسة بكليات: الهندسة، والهندسة الزراعية، والدعوة، واللغات، والتربية.
  • الخميس 17 سبتمبر: الفرقتان الرابعة والخامسة بكليات: التجارة، واللغة العربية، والشريعة، وأصول الدين، والدراسات، والإعلام، والعلوم الرياضية.
  • السبت 19 سبتمبر: الفرقة الثالثة بكليات: الطب، والزراعة، والتجارة، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، واللغات.
  • الأحد 20 سبتمبر: الفرقة الثالثة بكليات: الهندسة، واللغة العربية، والشريعة، وأصول الدين، والدعوة، والدراسات، والإعلام، والهندسة الزراعية، والتربية، والعلوم الرياضية.
  • الاثنين 21 سبتمبر: الفرقة الثانية بكليات: الطب، والهندسة، والحاسبات، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، واللغات.
  • الثلاثاء 22 سبتمبر: الفرقة الثانية بكليات: الزراعة، والتجارة، واللغة العربية، والدعوة، والدراسات، والهندسة الزراعية، والشريعة، والإعلام، وأصول الدين، والتربية، والعلوم الرياضية.
  • الأربعاء 23 سبتمبر: الفرقة الأولى نقل بكليتي الهندسة وطب الأسنان.
  • الخميس 24 سبتمبر: تخلفات جميع الكليات.
     

وأوصت الإدارة العامة للمدن الجامعية الطلاب بالالتزام بمواعيد جدول التسكين، والتعليمات الواردة من إدارات المدن الجامعية ومسئولي التسكين، مؤكدة طباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملء البيانات، ثم التوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن بإخطار نتيجة الطالب وتقديم ملف السكن لمسئول المبنى المختص.

وأكدت إدارة المدن الجامعية على الطلاب أنه في حالة وفاة الوالد، يجب إحضار أصل شهادة الوفاة شرط أن تكون في العام الدراسي نفسه، وبالنسبة للمرضى يجب إحضار تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة.

وتنبه إدارة المدن على أنه في حال وجود أي شكوى من الطلاب يتم التوجه لإدارة المدينة لتقديمها وفحصها.

جامعة الأزهر الأزهر يعلن جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية الأزهر جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

ترشيحاتنا

رنا رئيس و طارق لطفي و بدء تصوير «ا فيلم لساعة 12».. أبطال أضخم أفلام الرعب

رنا رئيس وطارق لطفي.. بدء تصوير «فيلم الساعة 12».. أبطال أضخم أفلام الرعب

محمود عبد المغني وطارق الشناوي

طارق الشناوي يعلق على تضامن النجوم مع محمود عبدالمغني بعد تصريحاته عنه

هيفاء

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في كواليس ألبومها الجديد «سيبو سيبو».. وتستعد لحفل الساحل الشمالي

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد