عمرو أديب: تأمين مسارات التجارة هم مصري أصيل.. وباب المندب سبب صراعات وحروب عبر التاريخ

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه في مؤتمر البريكس الذي يحضر فيه الرئيس السيسي مع عدد من الدول الهامة نجد أن الهم العام المصري هو تأمين مسارات التجارة العالمية وقد صادف وجود الرئيس هذا العام الأحداث التي حدثت في مضيق باب المندب

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن وزير الخارجية المصري أكد أن خسائر قناة السويس اقتربت من 11 مليار دولار وتأمين مسار التجارة العالمة هم مصري أصيل، مؤكدا أن مصر تحاول بقدر الإمكان تأمين هذه المسارات والمسالة متشابكة جدا سياسيا وإقليميا وعسكريا وإقتصادي.

وتابع أن مضيق باب المندب لو أغلق لا أعلم ماذا سيحدث وكيف يمكن أن نتعامل لأن هذا الأمر كان دائما من المخاوف ومضيق باب المندب على مدار التاريخ كان سببا للكثير من الصراعات والحروب منها حرب 67 وقصة تأمينه في أكتوبر 73 تكتب بحروف من نور.