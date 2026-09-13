تحرك طفيف.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات الأحد 13-9-2026

تحركت أسعار الذهب محليا بختام تعاملات اليوم الأحد، سجل عيار 21 الآن 6280 جنيها مقارنة 6275 جنيها للبيع مستهل التعاملات المسائية بفارق 5 جنيهات.

ونرصد حركة أسعار الذهب خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، إذ تباينت الأسعار بين مختلف الأعيرة وفق آخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر ختام اليوم الأحد

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، سعر بيع بلغ 7175 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 7130 جنيهًا.

سعر عيار 21 الأكثر طلبًا في مصر

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وطلبًا بين المصريين، سعر بيع بلغ 6280 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 6240 جنيهًا، وذلك بفارق 40 جنيهًا بين السعرين.

أما الذهب عيار 18، فقد سجل سعر بيع بلغ 5385 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 5350 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 14 سعر بيع بلغ 4185 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 4160 جنيهًا.

الجنيه الذهب يقترب من حاجز 50 ألف جنيه

سجل الجنيه الذهب سعر بيع بلغ 50,240 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 49,920 جنيهًا، في وقت يترقب فيه كثير من الراغبين في الشراء لمناسبات الزواج والمدخرات مستوى استقرار السعر خلال الفترة المقبلة.

سعر الأونصة بالجنيه والدولار

سجلت أونصة الذهب سعر بيع بلغ 223235 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 221810 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر المحلي بالسوق المصرية.

أما عالميًا، فقد سجلت الأونصة سعر 4348.39 دولار أمريكي، وهو ما يعكس أداء المعدن الأصفر في الأسواق العالمية ومدى ارتباطه بحركة أسعار الذهب محليًا.

دولار الصاغة يسجل فارقًا عن سعر البنوك

سجل ما يعرف بـ"دولار الصاغة"، وهو السعر المعتمد في تسعير الذهب داخل محلات الصاغة، مستوى 51.34 جنيه، مقابل 51.37 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقًا طفيفًا بين السعرين يؤثر بشكل مباشر على حساب أسعار الذهب محليًا.