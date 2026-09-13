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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باريس تتراجع أمام واشنطن.. اعتذار فرنسي عن انتقاد الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان

الولايات المتحدة وفرنسا
الولايات المتحدة وفرنسا
أمنية رشاد الجلوي

قالت بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف إنها تأسف لانتقاد الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى احتواء خلاف دبلوماسي بين البلدين أدى إلى تأخر وصول السفير الفرنسي الجديد إلى واشنطن. 

وكانت البعثة الفرنسية قد انتقدت الولايات المتحدة في منشور على منصة «إكس» أواخر يوليو، بسبب تصويتها إلى جانب دول من بينها روسيا وكوريا الشمالية ضد تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وأثار المنشور غضب واشنطن، التي انسحب ممثلوها من اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أثناء إلقاء فرنسا كلمتها، كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة بحثت إمكانية عرقلة تعيين أورليان لوشوفالييه سفيرًا جديدًا لفرنسا لدى واشنطن.

وأوضحت البعثة الفرنسية أن الخلاف كان يتعلق بتصويت واحد، وليس بالموقف الأوسع من الدفاع عن حقوق الإنسان، معربة عن أسفها للمنشور الذي تسبب في الأزمة.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتذار الفرنسي، في إشارة إلى إمكانية احتواء الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

بعثة فرنسا الأمم المتحدة جنيف الولايات المتحدة واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية باريس خلاف دبلوماسي

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