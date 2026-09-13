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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحدث العسكري: ظهور «CH-47F شينوك» في معرض العلمين يعكس قدرات القوات المسلحة المصرية

المعرض
المعرض

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنّ القوات الجوية المصرية تواجدت في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية الرعاية، وهو ما يدل على قدرة القوات المسلحة المصرية والقوات الجوية كأحد أفرعها الرئيسية على تنظيم ورعاية الأحداث الدولية الكبرى.

وأضاف عتمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ القوات الجوية نظمت المنتدى العلمي الثاني بعنوان "مستقبل تكنولوجيا الطيران والفضاء" بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الطيران المدني، وقادة الأفرع الرئيسية، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الطيران والفضاء.

وتابع أنه على هامش المعرض تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير الدفاع الصومالي، ووزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية، ووزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى لجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ورئيس هيئة الأركان لقوة الدفاع بمملكة البحرين، وتناولت اللقاءات دي يا فندم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

وواصل: "علاوة على الاشتراك المميز بفريق الألعاب الجوية للقوات الجوية، وهو ما يعتبر واحد من ضمن خمس فِرق على مستوى العالم الذي يشترك بعدد 10 طائرات في عرض واحد، كما أن القوات الجوية عرضت أحدث طائراتها من الطائرات متعددة المهام أو النقل والهليكوبتر، وهو ما تجلى في ظهور الطائرة الشينوك CH-47F، وهي أحدث طائرات النقل المنضمة حديثاً للقوات الجوية المصرية".

المتحدث العسكري القوات المسلحة الجيش

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