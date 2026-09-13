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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة إفريقيا

لاعبو المنتخب الوطني منافسات بطولة إفريقيا للكاراتيه للكبار والشباب والناشئين
لاعبو المنتخب الوطني منافسات بطولة إفريقيا للكاراتيه للكبار والشباب والناشئين
أ ش أ

أنهى لاعبو المنتخب الوطني منافسات بطولة إفريقيا للكاراتيه للكبار والشباب والناشئين، التي أقيمت بالجزائر، في الصدارة، بعد انتزاعهم 50 ميدالية متنوعة، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

جاء اعتلاء مصر للصدارة الإفريقية بفارق تسع ميداليات عن الجزائر صاحبة المركز الثاني في الترتيب العام.

وحقق لاعبو المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا 50 ميدالية، بواقع 30 ذهبية و8 فضيات و12 ميدالية برونزية، في إنجاز تاريخي يضاف إلى رصيد الكاراتيه المصري.

وشهدت منافسات الفرق الجماعي اليوم نجاحًا جديدًا لمنتخبات مصر، بعدما واصل أبطال وبطلات الكاتا والكوميتيه حصد الذهب، في صورة عكست قوة المنتخبات المصرية وتكامل العمل الفني والإداري، وروح الإصرار التي تميز أبطال الفراعنة في المحافل القارية.

ووجَّه رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه محمد الدهراوي رسالة شكر إلى الأجهزة الفنية واللاعبين على الإنجاز التاريخي الذي تحقق ويضاف إلى رصيد اللاعبين ومجلس الإدارة بأكمله.

وأضاف أن مجلس الادارة يُهدي هذا الإنجاز الكبير إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس، تقديرًا للدعم والمساندة التي تحظى بها الرياضة المصرية وأبطالها، والتي تمثل دافعًا مستمرًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل، كما يتقدم الاتحاد بخالص التهنئة إلى الدولة المصرية قيادةً وشعبًا، وإلى جماهير الرياضة المصرية، وإلى أسرة الكاراتيه المصري بالكامل، وكل من ساهم في صناعة هذا الإنجاز الكبير.

وتابع أن حصد 50 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا هو بمثابة حصاد نهائي يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكاراتيه المصري، ويؤكد أن مصر هي صاحبة الكلمة العليا على عرش الكاراتيه الإفريقي.

المنتخب الوطني مصر الاتحاد المصري للكاراتيه

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