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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل عددًا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم وشكاواهم

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية و يوجه بتوفير فرص العمل لعدد من المواطنين
محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية و يوجه بتوفير فرص العمل لعدد من المواطنين
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين، اليوم، وذلك في إطار حرصه على فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بحضور رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من المطالب والطلبات المتنوعة، والتي تضمنت شكاوى بشأن الإشغالات بحي المناخ، وطلبات لتوفير فرص عمل، إلى جانب عدد من الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى مساعدات مالية، حيث وجه المحافظ الجهات المختصة بسرعة فحص تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا للقواعد المنظمة

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية و يوجه بتوفير فرص العمل لعدد من المواطنين

وقدم  المحافظ المساعدات المالية لعدد من الحالات المستحقة، وفيما يتعلق بشكاوى الإشغالات بحي المناخ، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، والتعامل الفوري معها بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة والانضباط بالشوارع، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية وعدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات مرة أخرى

كما وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون ببحث عدد من طلبات توفير فرص العمل، والعمل على مساعدة المواطنين في الحصول على فرص مناسبة وفقًا للإمكانات والفرص المتاحة

وفي استجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن واقعة تتعلق بفساد إداري، وجه محافظ بورسعيد بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، مؤكدًا أن المحافظة لا تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي وقائع يثبت صحتها، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا للمال العام

وأكد محافظ بورسعيد أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة سرعة فحص الشكاوى والطلبات والتعامل معها بجدية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه الحالات التي تستدعي التدخل، بما يسهم في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد  المحافظ على استمرار عقد لقاءات المواطنين بصورة دورية، ومتابعة نتائج ما يتم توجيهه خلال تلك اللقاءات، بما يضمن عدم الاكتفاء بعرض المطالب، وإنما العمل على إيجاد حلول عملية لها في إطار القانون والإمكانات المتاحة

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