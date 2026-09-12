محافظ بورسعيد يشدد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على استمرار وتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات، والتعامل الفوري مع كافة صور المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون

أبو ليمون: لا تهاون في مواجهة الإشغالات والتعديات

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة تكثيف أعمال المتابعة على مدار اليوم، ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع الاستمرار في إزالة التعديات على الطريق العام، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حقوق المواطنين

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والأحياء بمواصلة الحملات بصورة منتظمة، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، مع التأكيد على الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، وظهور محافظة بورسعيد بالشكل اللائق والمتميز