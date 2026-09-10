خلال جولة بمحافظة بورسعيد.. رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقي محافظ بورسعيد

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في بداية جولة الدكتور القس أندريه زكي بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بالمحافظة.

وشهد اللقاء حضور القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الانجيلي، والقسيس بهاء رشاد، راعي الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والقس أيمن سامي الإسماعيلية، والقس امجد ظريف، راعي الكنيسة الإنجيلية ببور فؤاد، والقس صموئيل داوود، راعي الكنيسة المعمدانية ببورسعيد، والقس جرجس ايوب، راعي الكنيسة الرسولية بورسعيد، والشيخ سامي سمعان، شيخ الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مجدي عزمي، مسؤل العلاقات العامة بالكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية.

ورحب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمعية، ودور هذه المؤسسات في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مؤكدًا أهمية الزيارات واللقاءات التي تجمع قيادات الدولة وقيادات المؤسسات الدينية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل لخدمة الإنسان والمجتمع.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية وخدمة أبناء محافظة بورسعيد.

وتأتي الزيارة في إطار جولة الدكتور القس أندريه زكي بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يشارك رئيس الطائفة الإنجيلية في حفل رسامة عدد من الشيوخ بالكنيسة الإنجيلية ببورسعيد.