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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد رشاد: البعض يتنازل عن خصوصيته على السوشيال ميديا مقابل المشاهدات والمتابعات

وليد رشاد: البعض يتنازل عن خصوصيته على السوشيال ميديا مقابل المشاهدات والمتابعات
وليد رشاد: البعض يتنازل عن خصوصيته على السوشيال ميديا مقابل المشاهدات والمتابعات
شيماء جمال

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع، إن هناك اختلافًا بين الأجيال في طريقة التفكير والتربية، موضحًا أن الجيل الناشئ حاليًا تربى في أجواء مختلفة عن الأجيال السابقة، حتى إن مفهوم الخصوصية نفسه اختلف، وأصبح يُستخدم مصطلح "برايفسي" بدلًا من "الستر".


وأضاف خلال لقائه في برنامج "صباحك مصري" على قناة mbc، أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت كل شيء متاحًا، لكن هناك أهمية للتنازل عن الخصوصية، موضحًا: "لما نشرت حاجة أنا بتنازل عن خصوصيتي بإرادتي"، مثل أن يصور الشخص نفسه في مكان معين أو ينشر تفاصيل عن المكان والطعام الذي يتناوله.
وأوضح أن هذا التنازل عن الخصوصية يكون مقابل المشاهدات والمتابعات والإعجابات والتعليقات، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يعتبرون الحصول على عدد كبير من التعليقات أو المشاهدات قوة لهم، ويحاولون من خلال ذلك جذب الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأشار وليد رشاد إلى أن بعض الناس ينشرون تفاصيل حياتهم بهدف التباهي أو التفاخر أو التنافس، لافتًا إلى وجود نوع من التقليد بين الأفراد، مثل شخص يرى آخر في مكان معين فيحاول أن يفعل الشيء نفسه وينشر صورة أو فيديو للمكان الذي يوجد فيه.
وتابع أن هناك أشخاصًا يصورون المكان الذي يتواجدون فيه أو تفاصيل حياتهم بشكل مستمر، ليس فقط من أجل المشاهدة، ولكن لأن هذا أصبح أسلوب حياة بالنسبة لهم، موضحًا أن المشكلة تتمثل في عدم وجود رقابة أو أثر من عالم الكبار يوضح لهم ضرورة مراعاة الآخرين، وأن بعض الأمور خاصة ولا يمكن وضعها في المجال العام.
وأكد أستاذ علم الاجتماع أن بعض الشباب لا يفرقون بين الخاص والعام، ولا يفهمون حدود الفصل بينهما، وهو ما يقود إلى مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا يقومون بتزييف الواقع من خلال الصور، وقد يأخذ الشخص صورة ثم يغادر المكان، أو قد لا يكون موجودًا فيه من الأساس، وهو ما يؤدي إلى تزييف الحقيقة والتجربة.

السوشيال ميديا وليد رشاد الأجيال التربية الجيل الناشئ الأجيال السابقة وسائل التواصل الاجتماعي الشباب

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