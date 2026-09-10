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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمد عبد اللطيف : مجانية التعليم مستمرة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجانية التعليم مستمرة  

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية يعقدها الان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الإعلاميين و رؤساء التحرير تحت عنوان جهود تطوير التعليم .. رؤية للحاضر وآفاق للمستقبل 


وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم،  جهود الوزارة في تطوير  المناهج الدراسية المصرية المطورة، مؤكدا  أنه تم  تطوير المناهج الدراسية كخطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة التحولات العالمية والمحلية في مجالات التعليم والتكنولوجيا، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام تعليمي حديث.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع رؤساء التحرير والإعلاميين والمفكرين، أنه تم تطوير 94 منهج للتعليم العام ومنها: اللغة العربية للصفوف من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، واللغة الإنجليزية للصفوف من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي، والرياضيات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، أنه تم التعاون مع الجانب الياباني وتطوير مناهج العلوم الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وأضاف الوزير أنه تم تطوير مادة التربية الدينية (الاسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والدراسات الاجتماعية: للصفوف من الصف الرابع حتى الصف الثالث الإعدادي، وبالنسبة  مرحلة رياض الأطفال، تم إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع خمس منظمات مصرية ومكتبة "الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسف.

وقال وزير التربية والتعليم، أنه تم تطوير المناهج مع الاحتفاظ بالملكية الفكرية، وبدون تكلفة مالية على الوزارة، بالإضافة أنه تم تطوير عدد 160 منهج دراسي عام 2026-2027 بما فيهم مناهج البكالوريا المصرية، حيث تم الانتهاء من تأليف وتصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية بعدد (11) مادة دراسية للصف الثاني الثانوي بدون أي تكلفة مالية "اللغة العربية، التاريخ، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الفرنسية، المحاسبة، برمجة وتذكير اصطناعي (ذكاء اصطناعي)، اللغة الإنجليزية.

وتابع الوزير، أنه تم اعتماد منهج اللغة العربية من الأزهر الشريف.
تم اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني (BRITISH COUNCIL)، وتم اعتماد المناهج الدراسية وفقًا لنظام البكالوريا الدولية.


وقال عبد اللطيف، أنه  تحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني، لمراجعة الأطر التربوية ومواصفات التقييم المتبعة في بعض كتب البكالوريا المصرية (IBO) وقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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