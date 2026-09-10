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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل أنغام في العاصمة الإدارية تصل إلى 25 ألف جنيه.. تفاصيل الفئات وموعد الحفل

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام
أوركيد سامي

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم 4 نوفمبر 2026، في احتفالية مرتقبة تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب المصري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن تفاصيل وأسعار تذاكر الحضور، والتي تنوعت بين عدة فئات لتناسب مختلف مستويات المقاعد، حيث تبدأ الأسعار من 6500 جنيه، فيما تصل الفئة الأعلى إلى 25 ألف جنيه.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في العاصمة الإدارية على النحو التالي:

- فئة Gallery بسعر 6500 جنيه.
- فئة Upper Balcony بسعر 8500 جنيه.
- فئة Balcony بسعر 12 ألفًا و500 جنيه.
- فئة Diamond بسعر 16 ألفًا و500 جنيه.
- فئة VIP بسعر 18 ألفًا و500 جنيه.
- فئة Front Rows بسعر 25 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياتها التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أعمالها الغنائية الحديثة، في سهرة موسيقية تستهدف تقديم تجربة فنية مختلفة للجمهور داخل أحد أبرز المسارح الحديثة في مصر.

أنغام أول فنانة عربية ومصرية على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

ويكتسب الحفل أهمية خاصة في مسيرة أنغام، إذ تسجل من خلاله حضورها كأول فنانة عربية ومصرية تقف على خشبة المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة الفنون والثقافة.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي أنغام، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، خاصة أن إقامة الحفل على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية تمنحه طابعًا استثنائيًا، باعتباره من أبرز الصروح الثقافية والفنية الحديثة في مصر.

ويأتي اختيار أنغام لإحياء هذه المناسبة استمرارًا لحضورها البارز على المسارح الكبرى، حيث تمتلك رصيدًا كبيرًا من الأغنيات التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، وهو ما يجعل حفلاتها من الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع من جمهور الطرب.

موعد حفل أنغام في العاصمة الإدارية

ومن المقرر إقامة حفل أنغام يوم 4 نوفمبر 2026، على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط استعدادات تنظيمية وفنية لخروج الحفل بصورة تليق بأهمية المناسبة ومكان إقامتها.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 6500 جنيه و25 ألف جنيه وفقًا لفئة المقعد وموقعه داخل المسرح، مع تخصيص فئات متعددة تبدأ من Gallery وصولًا إلى Front Rows.

ومن المتوقع أن يمثل الحفل محطة مهمة في أجندة الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مشاركة أنغام في افتتاح مرحلة جديدة من الفعاليات الفنية على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية.

الفنانة أنغام اخبار الفن نجوم الفن

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