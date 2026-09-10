المعاهد الفنية الصحية.. ننشر خطة وزارة الصحة لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المعاهد الفنية الصحية، لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، وضمان انتظام العملية التعليمية والتدريبية منذ اليوم الأول، واستعراض جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب، والجداول الدراسية، والتدريب العملي، وتوفير الاحتياجات التعليمية بما يحقق أعلى مستويات الجودة ويرتقي بمستوى الطلاب.

وأكد نائب الوزير أن الاستعداد الجيد يمثل خطوة أساسية لتخريج كوادر صحية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية القادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين، مشددًا على أهمية التكامل بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل والمنظومة الصحية.

ركيزة أساسية في إعداد القوى البشرية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني الصحي بوصفه ركيزة أساسية في إعداد القوى البشرية للقطاع الصحي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على انتظام الدراسة أو جودة التدريب، مع حسن التعامل مع الطلاب والاستماع إلى ملاحظاتهم والتواصل المستمر معهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القطاع يعمل على استكمال كافة الاستعدادات ومتابعة جاهزية المعاهد والكوادر التعليمية والتدريبية لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، بهدف إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة المهنية والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للاندماج في منظومة الرعاية الصحية، واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق بين قطاع تنمية المهن الطبية والمعاهد الفنية الصحية لضمان تنفيذ الخطة الزمنية والاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.