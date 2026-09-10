وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران: أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قاسٍ

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إيران مجدداً من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل، "أياً كان سببه وأينما وقع"، سيُقابل برد قوي من جانب تل أبيب، وفقا “للعربية”.

وقال كاتس، في مقطع فيديو نشره مكتبه، إن الرد الإسرائيلي "سيلحق بإيران أضراراً جسيمة لم تشهدها من قبل"، مؤكداً أن ذلك قد يشمل استهداف منشآت الطاقة الحيوية في البلاد.

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة" وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن توجيه مثل هذه الضربة من شأنها أن تعيد إيران "عقوداً إلى الوراء" ويزيد من إضعاف موقفها.

وكان نتنياهو قد كرر قبل أيام تهديداته بإسقاط النظام الإيراني، مؤكداً أن إسرائيل مصممة على مواصلة تحركاتها ضد طهران. وقبل ذلك اعتبر أن إسقاط النظام الإيراني ليس مستحيلاً بل في المتناول، وفق زعمه.

بدوره، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث مؤخراً عن قيادة جديدة في طهران، بعد أن تخلى عن تلك الفكرة في منتصف الحرب التي تفجرت في 28 فبراير الماضي.