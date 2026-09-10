بعد بوستر عشماوي.. ريهام سعيد لـ غادة عبد الرازق: «ماينفعش تبقي ورا محمد رمضان.. إنتِ قدام أي حد»

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل حول صورة البوستر الدعائي لمسلسل “عشماوي” المقرر عرضه رمضان ٢٠٢٧ بطولة الفنان محمد رمضان.

ووجهت ريهام سعيد رسالة للفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على “فيسبوك”: "ماينفعش أبدا تبقي ورا محمد رمضان إنتي قدام أي حد لو نسيتي تاريخك وأعمالك أفكرك".

وكشف الفنان محمد رمضان عن اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، في عودة له إلى السباق الرمضاني بعد غياب 4 سنوات.

وشارك محمد رمضان جمهوره تفاصيل العمل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «باقي 184 على مسلسل رمضان 2027.. اسمي في المسلسل خليفة وبشتغل عشماوي.. ثقة في الله نجاح».

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل أمين.

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.