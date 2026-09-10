مخرج «اختيار مريم» يستغيث: «أنا عايش على البلاط ومش بطلب حسنة»

أطلق المخرج والسيناريست محمود يحيى استغاثة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفًا عن معاناته المادية وأزمته مع غرفة صناعة السينما، ومطالبًا الجهات المسئولة بالتدخل لمساعدته في استرداد حقوقه.

ونشر محمود يحيى فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: “أنا عايش على البلاط، ومش بقول كدة تسول ولا بطلب حسنة، أنا مش طالب أكتر من حقي القانوني والدستوري، المطلب الأول عام لكل فنانين مصر بدأه الفنان ياسر جلال في مجلس الشيوخ وهو حق الأداء العلني، علشان بعد سنين من العمر والشغل ميوصلش بيا الأمر إني أكون بالعجز دا، وميوصلش بالفنان المصري إنه يكون عايش على البلاط”.

وتابع: “أنا بطالب بعرض فيلمي الروائي الأول “اختيار مريم”، وغرفة صناعة السينما هددوني، وقالولي لو رحت للقضاء هنمنعلك الفيلم، وقد كان، لكن أنا تمسكت بحقي القانوني”.

وطالب المخرج والسيناريست محمود يحيى الجهات المسؤولة بمساعدته لاسترداد حقه، وحل أزمته مع غرفة صناعة السينما.