تامر حسني يحسم الجدل حول تقديمه فيلم أكشن جديد | صور

كشف الفنان تامر حسني، حقيقة تصويره فيلم جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر حسني: "أنا مش شغال على أي فيلم أكشن زي ما بيتكتب، أنا بتمرن عادي والله بس يمكن الڤيديوهات والصور مصعدين الأمور شوية نهاركم جميل".

ألبوم تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أعلن طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية.

ويطرح الألبوم حصريا عبر منصة أنغامي لفترة محددة، قبل إتاحته لاحقا على باقي المنصات الموسيقية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.