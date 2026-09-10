المسلماني: نحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الإذاعة المصرية

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن تاريخ الإذاعة المصرية يعود إلى عشرينيات وليس ثلاثينيات القرن العشرين وانطلقت الإذاعة الأهلية المصرية قبل 100 عام وذلك قبل أن تنطلق الإذاعة الحكومية بثمان سنوات.

والهيئة الوطنية للإعلام تعتبر أن قانون تنظيم الإذاعات الأهلية الذي أصدرته الحكومة المصرية في عهد أحمد زيور باشا يوم 10 مايو عام 1926 هو تاريخ تأسيس الإذاعة المصرية.

وتابع المسلماني، على الرغم من انطلاق بعض الإذاعات الأهلية عام 1925 إلا أن الحكومة المصرية لم تتدخل للتنظيم الرسمي للإذاعات الأهلية وتخضعها رسمياً لسلطة القانون إلا بموجب قانون 1926. وذلك قبل أن تقوم حكومة عبد الفتاح يحيي باشا إبراهيم بتحويل الإذاعة الأهلية إلى إذاعة حكومية عام 1934.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإذاعة الأهلية التي اعتمدت علي الملكية الخاصة هي جزء أصيل من تاريخ إذاعتنا.

في حقبة الإذاعة الأهلية كانت هناك إذاعات تجارية بدون محتوي جاد وقد ارتكب بعضها أخطاء رصدتها كتب تاريخ الإذاعة؛ لكن إذاعة مصر الجديدة وإذاعة راديو مصر وكذلك إذاعة راديو القاهرة كانت تقدم محتوي متميزًا من تلاوات الشيخ محمد رفعت وعلي محمود والشيخ أحمد ندا، فضلًا عن برامج سياسية وثقافية ، و أغاني سيد درويش وعبده الحامولي ومنيرة المهدية وصالح عبد الحي وأم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان وليلي مراد . ولا تزال تلك الأغنيات حاضرة بيننا حتى اليوم.

واختتم المسلماني: لقد بدأنا أنشطة متنوعة منذ شهر مايو 2026 للاحتفاء بمئوية الإذاعة ، وهي أنشطة مستمرة ومتزايدة حتي نهاية العام.

وسوف تقيم الهيئة الوطنية للإعلام احتفالًا كبيرًا ، وسلسلة فعاليات متنوعة في الثلث الأخير من العام في إطار الاحتفاء بالمئوية ، وصدور قانون الإذاعة عام 1926، والذي يعد أول تشريع إعلامي في مصر، وواحد من أعرق التشريعات الإعلامية في العالم.

