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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لديه ابن غير معلن.. تقرير مخابراتي يتوقع مصيرًا غامضًا لزعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
محمود نوفل

توقع جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية أن يواجه  الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - الذي تولى مقاليد الحكم في كوريا الشمالية عقب وفاة والده عام 2011 -  نهاية غامضة أو غير معلنة.

وأشار الإستخبارات الكورية الجنوبية في تقرير لها نشرته صحيفة “ ديلي ميل ” إلى أن  ابنة كيم  والبالغة من العمر نحو 13 عاماً- هي المرشحة الأرجح لخلافة والدها في قيادة كوريا الشمالية.

وكشف التقرير ان كيم جونغ أون لديه طفلاً آخر أصغر سناً لم يتم التأكد من جنسه.

جدير بالذكر ، نجم إبنة زعيم كوريا الشمالية بدأ في البزوغ منذ أواخر عام 2022 حيث رافقته في العديد من الفعاليات البارزة، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ والعروض العسكرية الضخمة .

وتُعد مسألة وجود شقيق أكبر لإبنة زعيم كوريا الشمالية نقطة محورية في النقاشات الخارجية حول خطط خلافة السلطة المحتملة في كوريا الشمالية، وذلك نظراً للنظام الأبوي الراسخ وهيمنة الرجال على مقاليد الحكم هناك.

ومنذ تأسيس الدولة عام 1948، تعاقب على حكم كوريا الشمالية ثلاثة زعماء، جميعهم رجال من عائلة كيم؛ إذ سبق كيم جونغ أون في السلطة والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

ومن جانبهم شكك بعض الخبراء في إمكانية تقبّل كبار المسؤولين الكوريين الشماليين -وهم غالباً من كبار السن- فكرة الخضوع لقيادة امرأة.

واشار الخبراء أيضا  إلى أن صعود كيم جو-آي “ إبنة زعيم كوريا الشمالية ” إلى السلطة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء حكم عائلتها، في حال تزوجت من رجل ينتمي لعائلة أخرى ونقلت السلطة إلى طفلهما.

كوريا الجنوبية الزعيم الكوري الشمالي كوريا الشمالية إبنة زعيم كوريا الشمالية

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