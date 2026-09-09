إجراء نووي جديد لـ كوريا الشمالية وبيان عاجل للوكالة الدولية | تفاصيل

شيّدت كوريا الشمالية منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ​في مجمع يونجبيون النووي الرئيسي، والتي يمكنها استيعاب ‌ما يصل إلى 28 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي، وأنها بدأت تشغيل ملحق موسع في موقع التخصيب في كانجسون.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن النتائج تشير ​إلى توسع مطرد في البنية التحتية النووية لكوريا ⁠الشمالية في مواقع متعددة.

وكانت الوكالة في أغسطس، أشارت إلى أنها اعتمدت على صور الأقمار الصناعية ومواد ​من مصادر مفتوحة، بما في ذلك الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية، لتتبع الأنشطة النووية لبيونجيانج.

ولم ترسل الوكالة ​مفتشين إلى كوريا الشمالية منذ 2009.

كما حددت الوكالة مبنى جديدا ​من طابقين في يونجبيون باعتباره منشأة تخصيب اليورانيوم الثانية في الموقع، ‌وذلك ⁠من خلال مقارنة الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية لزيارة أجراها زعيم البلاد كيم جونج أون في يونيو حزيران مع صور الأقمار الصناعية التي التقطت في أثناء ​تشييد المبنى.

وأشار ​التقرير، إلى أن ⁠الصور الملتقطة خلال الزيارة تظهر وجود سلاسل من أجهزة الطرد المركزي في كل ​من الطابقين العلوي والسفلي للمبنى الرئيسي، مضيفا ​أن المبنى ⁠يمكنه استيعاب ما يصل إلى 28 سلسلة من الأجهزة الظاهرة في الصور.



كما بيّن التقرير، أن هناك مؤشرات على ⁠بدء ​العمليات في يناير في ​منشأة لتخصيب اليورانيوم في كانجسون بالقرب من العاصمة بيونجيانج، داخل ملحق ​شُيد عام 2024.