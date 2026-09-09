رئيس الصين : حريصون على تعزيز التوجيه الاستراتيجي مع كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن استعداد بلاده للتعاون مع كوريا الشمالية؛ لتعزيز التوجيه الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها شي، اليوم /الأربعاء/ للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون؛ بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأشار شي في رسالته إلى أنه على مدى السنوات الـ78 الماضية، وتحت قيادة حزب العمال الكوري، حقق شعب كوريا الشمالية تطورا قويا في مختلف المجالات من خلال الاعتماد على الذات والوحدة والعمل الجاد.

وقال الرئيس الصيني إنه في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، وتحت قيادة كيم، بذل حزب العمال الكوري وشعب كوريا الشمالية قصارى جهدهم لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محققين سلسلة من الإنجازات التنموية التي تثير سعادة الصين البالغة.

وأعرب شي عن ثقته في أن الشعب الكوري الشمالي سيحقق الأهداف والمهام التي حددها المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري، وسيواصل فتح آفاق جديدة لتنمية الدولة.

وذكر شي أن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان تقفان جنبا إلى جنب، مؤكدا أن الحفاظ على العلاقات بين البلدين وتوطيدها وتطويرها يمثل سياسة راسخة للحكومة الصينية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه قام بزيارة دولة إلى كوريا الشمالية في يونيو من هذا العام والتقى بكيم، مما فتح فصلا جديدا في تطور العلاقات بين البلدين.

وقال شي إنه مستعد للعمل مع كيم لمواصلة تعزيز التوجيه الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، والتعاون معا لتحسين رفاهية الشعبين باستمرار وتعميق صداقتهما، وذلك من أجل تقديم مساهمات أكبر في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة والعالم بأسره.