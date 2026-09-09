صناع بنج كلي في ضيافة شريف عامر .. الخميس

يحل صناع مسلسل" بنج كلي" ضيوفا الي برنامج" يحدث في مصر"، من تقديم الإعلامي شريف عامر.

ومن المقرر ان يحل كل من سلمي أبو ضيف ودياب ومؤلف ومخرج العمل ضيوف علي البرنامج، وتذاع الحلقة، غدًا، الخميس، علي قناة mbc مصر.

يذكر أن مسلسل "بنج كلي"، يجمع سلمى أبو ضيف، دياب، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، علا رشدي، محمد مهران، لبنى ونس، بمشاركة ضياء عبد الخالق، أيمن عزب وآخرين.



تدور أحداث مسلسل بنج كلي حول شخصية الدكتورة دعاء، طبيبة التخدير التي تلتحق بالعمل في أحد المستشفيات الحكومية، مخفيةً انتماءها لأسرة طبية مرموقة، إذ يُعد والدها من أبرز جراحي الأعصاب في البلاد.

