غزل المحلة يحسم مصير أحمد خطاب قبل مواجهة الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في مباراته المقبلة، وسط حالة من الترقب داخل النادي المحلاوي بشأن مستقبل الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب.

الزمالك

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس إدارة غزل المحلة يعقد اجتماعًا ساخنًا غدًا لحسم مصير الجهاز الفني، مع احتمالية صدور قرارات بشأن مستقبل أحمد خطاب.

وأضاف حتحوت أن الجهاز المعاون قد يتولى المهمة مؤقتًا عقب الاجتماع، بقيادة عبد الرحمن فهمي، المدير العام، لحين الاستقرار على مدير فني جديد يقود الفريق خلال فترة التوقف الدولي، بدايةً من الجولة السادسة.