استبعاد آدم كايد من الزمالك بقرار فني.. ومعتمد جمال يضع اللاعب تحت المراقبة

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن سبب استبعاد آدم كايد من مباراة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب فنية.

آدم كايد

وأوضح عصام، عبر تصريحات إذاعية، أن معتمد جمال وضع آدم كايد تحت المراقبة خلال الأيام الماضية، بسبب عدم الرضا عن تحركاته وأدائه داخل الملعب، خاصة مع تعرض اللاعب لانتقادات قوية من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد عصام إن آدم كايد لم يكن يشارك في مركزه الأساسي خلال التدريبات الأخيرة، وكان يعتمد عليه كـ"جوكر" وفق احتياجات التقسيمة، مؤكدًا أن اللاعب أصبح خارج حسابات معتمد جمال خلال الفترة المقبلة، لحين استعادة مستواه من جديد.