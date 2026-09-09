جامعة الأزهر توجه تنبيهًا مهمًا لطلاب الدمج الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2026

وجهت جامعة الأزهر ، تنويهًا مهمًا إلى طلاب الدمج من ذوي الهمم والحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2026، ممن لم يتقدموا بملفاتهم وأوراقهم إلى الجامعة حتى الآن.

ودعت الجامعة الطلاب المعنيين، أو أولياء أمورهم، إلى سرعة التوجه لتسليم المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بهم إلى مقر مكتب التنسيق بالدور الثاني بمبنى إدارة جامعة الأزهر، الكائن بطريق النصر بمدينة نصر.

وأوضحت جامعة الأزهر أن تسليم الملفات سيكون خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 سبتمبر 2026.

وشددت الجامعة على أهمية التزام الطلاب أو أولياء أمورهم بالحضور خلال المواعيد المحددة، واستكمال إجراءات تقديم الملفات والمستندات المطلوبة، حتى يتسنى للجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

في سياق آخر، نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر احتفالية دعم لذوي الاحتياجات الخاصة بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور حسن خليل، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية للشئون الثقافية، والدكتورة هناء العبيسي، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية والجامعية وعمداء كليات الجامعة.

لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر تنظم احتفالية تمكين ذوي الهمم

استهلت الاحتفالية التي قدمها الدكتور سعد المطعني، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة قرآنية تلاها القارئ الإذاعي نصر أبو الجلاجل، ثم كلمة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التي ألقتها الدكتورة هناء العبيسي، عضو مجلس النواب التي رحبت خلالها بالحضور.

وأكدت أن ميلاد الرسول- صلى الله عليه وسلم- قد أشرقت به الدنيا وسعدت به الإنسانية مقدمة الشكر إلى لجنة خدمة المجتمع؛ لجهودهم في تنظيم الحفل، واهتمامهم برعاية ذوي الهمم، وذلك في إطار رسالة الجامعة لخدمة المجتمع، وحملها أمانة الحفاظ على جوهر الدين والتأسي بأخلاق الرسول، مختتمة كلمتها بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.