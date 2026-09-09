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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: برنامج تدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس من ذوي الهمم

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برنامجًا تدريبيًّا للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، دفعة الإمام حسن العطار، من ذوي الهمم، وذلك تمهيدًا للتعاقد معهم وتسليمهم العمل، ويبلغ عددهم ٣٢ مرشحًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. 

برنامج تدريب للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس من ذوي الهمم دفعة الإمام حسن العطار

وتنطلق فعاليات البرنامج التدريبي يوم الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر الإدارة العامة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكائن في تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد، أمام جوازات العجوزة.

وتيسيرًا على المرشحين، وفرت وزارة الأوقاف أماكن للإقامة طوال مدة التدريب باستراحة أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب توفير وسيلة مواصلات لنقلهم من مقر الإقامة إلى مقر التدريب والعودة، بما ييسر عليهم حضور البرنامج التدريبي.

وتؤكد وزارة الأوقاف، حرصها على تيسير مشاركة المرشحين من ذوي الهمم في البرامج التدريبية، وتوفير سبل الإقامة والانتقال اللازمة لهم، بما يعينهم على الاستفادة من البرنامج التدريبي والاستعداد لأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.

وتهيب الوزارة بالمرشحين الالتزام بحضور البرنامج التدريبي في الموعد المحدد، والتواجد بمقر التدريب في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

الأوقاف الإمام حسن العطار برنامج تدريب للمرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس من ذوي الهمم دفعة الإمام حسن العطار

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