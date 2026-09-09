شحاتة يستحق ركلة جزاء.. ناصر عباس يكشف كواليس قرارات حكم مباراة الزمالك وأبو قير

أكد ناصر عباس، المحلل التحكيمي، أن محمد شحاتة لاعب الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في المعايير التحكيمية مقارنة بواقعة سابقة احتُسبت فيها ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وقال ناصر عباس، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»: «محمد شحاتة يستحق ركلة جزاء صحيحة، طبقًا لمعيار الحكم في مباراة الشرقية وإنبي، نفس الحالة هي نفس حالة مباراة النهاردة، وكان يجب تدخل الفار».

وأضاف: «هنا أنا بتكلم لأنه هو نفس حكم المباراة اللي حسبها لبن شرقي، هو نفس الحكم اللي لم يحتسبها النهاردة».

وتابع المحلل التحكيمي: «عندي هنا ازدواجية معايير في توحيد القرارات. عارف لو حكم تاني ما احتسبهاش، كنا قلنا المفهوم مختلف، لكن الحكم ده هو الحكم ده».

ناصر عباس يحسم الجدل حول واقعة عمر جابر

وفيما يتعلق باللقطة الخاصة بشد عمر جابر لقميص لاعب أبو قير للأسمدة، أوضح ناصر عباس أن الواقعة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، رغم استمرار الشد من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها.

وقال: «التحليل التحكيمي هو علم ودراسة، ودراسة وفهم للقانون ومقتضيات القانون».

وأوضح: «عمر جابر النهاردة بيشد من خارج منطقة الجزاء، ويستمر الشد داخل منطقة الجزاء، لكن هل كل شد يتحسب ركلة جزاء؟ لأ».

واستشهد عباس بواقعة سابقة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، قائلًا: «زي مباراة الزمالك والبنك الأهلي اللي أنا قلت فيها لما أحمد ياسر ريان اتشد، وبعدين الشد ده لما يؤثر على قدرة اللاعب على الكرة، استمر أحمد ياسر ريان وماشي، وبعد كده لعب الكرة».

وشدد على أن واقعة عمر جابر لا تستوجب ركلة جزاء، موضحًا: «هنا مفيش ركلة جزاء على عمر جابر».

واختتم تفسيره للواقعة قائلًا: «ليه؟ لأن لاعب أبو قير دخل وبعد ما اتشد كمل، وكان عنده كنترول على الكرة، ودي حاجة تُحسب له، يعني يعتبر ذكاء».