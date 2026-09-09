اليوم .. الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقي "هاني شنودة.. ذكريات في لقاء أخير"

احتفاءً بسيرة الموسيقار المصري الراحل هاني شنودة، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "هاني شنودة.. ذكريات في لقاء أخير"، وعرضه اليوم الأربعاء.

يقدم الفيلم شهادة أخيرة كاملة رواها الفنان هاني شنودة خلال مقابلة وثائقية حصرية أُجريت داخل منزله قبيل رحيله، وسرد فيها رحلته منذ الطفولة التي عاشها في طنطا خلال الأربعينيات، وتأثره بوالدته في هذه المرحلة المبكرة، مرورًا بانتقاله شابًا إلى القاهرة، ثم تأسيسه فرقة "المصريين"، وصولًا إلى دوره في تجديد شكل الأغنية المصرية، واكتشاف كثير من النجوم اللامعين في عالم الغناء، مثل الفنان محمد منير، والفنان عمرو دياب.

كما يتناول الفيلم إسهاماته في صناعة الموسيقى التصويرية لعدد من أبرز الأعمال السينمائية والدرامية، مثل: "ولا عزاء للسيدات"، "الحريف"، "المشبوه"، "شمس الزناتي"، "عائلة شلش"، "حالة خاصة"، وغيرها، إلى جانب دوره في تقديم بعض الأغنيات الوطنية الخالدة، وكذلك صناعة كثير من أغاني الأطفال التي شكلت وجدان أجيال، مستعرضًا أيضًا تجربته خلال الأشهر الأخيرة قبل الوفاة في إعادة تقديم أعماله القديمة في قالب فني حديث بالتعاون مع بعض الموسيقيين والعازفين الشباب. ويضم الفيلم لقاءات مع عدد من الموسيقيين والنقاد والكتاب، إلى جانب ظهور مواد أرشيفية خاصة ونادرة.

ويأتي الفيلم في إطار الاهتمام بتسليط الضوء على النماذج المصرية التي صنعت علامات فارقة، والحرص على توثيق سيرة أحد أبرز صُناع الموسيقى المصرية والعربية، وتسجيل رحلته التي امتدت إلى أكثر من نصف قرن من الإبداع.

