بلس 90 و4 استمرار وعسل أحمر… 3 مسلسلات تدخل البلاتوهات قريبا

على قدم وساق، يجري صناع عدد من الأعمال الدرامية التحضيرات النهائية، استعدادًا لبدء تصوير عدد من المسلسلات المقرر عرضها خارج الماراثون الرمضاني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك الأعمال.

بلس 90

أولى تلك الأعمال هو مسلسل «بلس 90»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويقوم ببطولته النجم محمود حميدة، وينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة.

وتدور أحداث العمل في إطار لايت اجتماعي عائلي، وتنتقل بين الحاضر والتسعينيات، وتشارك فيه مريم الخشت، التي تجسد دور ابنة محمود حميدة، إلى جانب كل من معتز هشام، ومحمد محمود، والتونسية سلمى المحجوبي.

4 استمرار

يتكون مسلسل «4 استمرار» من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يتناول عددًا من المشكلات والقضايا الأسرية في قالب خفيف.

ويشارك في بطولة «4 استمرار» كل من الفنان أحمد عيد، وميمي جمال، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، بينما يتولى إخراج العمل المخرج معتز التوني، ومن المقرر طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية.

عسل أحمر

العمل مأخوذ عن رواية «دم على نهد» للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة من الجرائم الغامضة، في إطار درامي مشوق.

وتظهر هند صبري في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني، ويشاركها في البطولة آسر ياسين.