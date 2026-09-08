كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا فى المغرب.. 26 سبتمبر

يحيي الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا فى المغرب يوم 26 سبتمبر الحالى وسط حضور فني كبير، ومن المتوقع أن يقدم مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة.

كاظم الساهر يطرح ألبوم “بلا عنوان”

من ناحية أخرى، طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أحدث ألبوماته الغنائية «بلا عنوان»، عبر جميع المنصات الموسيقية.

وحرص كاظم الساهر على إعلان طرح الألبوم لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وكتب: «ألبومي الجديد بلا عنوان صار متوفّرًا على كل المنصات، ولا يمكن وصلكم الخبر من بدري؟».

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات، كان كاظم الساهر قد طرح عددًا منها بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، قبل اكتمال العمل وطرحه في صورته النهائية.

انضمام كاظم الساهر إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»

أعلن الفنان كاظم الساهر انضمامه رسميًا إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ليصبح ضمن قائمة أعضاء الأكاديمية التي تضم نخبة من أبرز نجوم وصناع الموسيقى حول العالم.

وكتب كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "في مبادرة تؤكد مكانته الفنية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات والمراجع الفنية في العالم، تمت دعوة الفنان كاظم الساهر للانضمام إلى Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ولقد لبّى القيصر الدعوة رسميًا لينضم إلى كوكبة من ألمع النجوم الأعضاء في الأكاديمية».

ويأتي انضمام كاظم الساهر إلى الأكاديمية كخطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية الممتدة، وتعكس حضوره ومكانته في صناعة الموسيقى.