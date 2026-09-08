السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ قنا يتفقدان مشاركة مؤسسة أبو العينين في قافلة «إيد واحدة»

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جناح مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، خلال فعاليات القافلة الشاملة لمبادرة «إيد واحدة» بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص.

واطلع محافظ قنا والسفيرة نبيلة مكرم على المساعدات التي قدمتها المؤسسة لأهالي القرية، وفي مقدمتها الحقائب المدرسية المجهزة بالأدوات والمستلزمات الدراسية، لمساندة الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد ومساعدة أبنائها على بدء الدراسة وهم يحملون احتياجاتهم الأساسية.

كما تفقدا لعب وهدايا الأطفال التي جهزتها المؤسسة لتوزيعها خلال القافلة، إلى جانب حلوى المولد النبوي الشريف، والتي حرصت المؤسسة على تقديمها لمشاركة الأسر والأطفال فرحة هذه المناسبة.

وشملت مساهمة مؤسسة أبو العينين أيضًا كراتين المواد الغذائية والسلع الأساسية، والكراسي الطبية المتحركة، في إطار مشاركتها المتواصلة في القوافل الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني لخدمة الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع الصعيد.

واستمع الوفد إلى شرح من فريق المؤسسة حول محتويات جناحها، ودور المتطوعين في تجهيز المساعدات ونقلها وتنظيم توزيعها على المستفيدين.

وجاءت مشاركة مؤسسة أبو العينين بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارتها، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، ضمن مشاركة المؤسسة في القوافل الثماني التي تجوب محافظات صعيد مصر.

وتشارك المؤسسة في هذه القوافل بآلاف الكراتين وأطنان من المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب الكراسي الطبية المتحركة، والأدوية، والحقائب والأدوات المدرسية، ولعب وهدايا الأطفال.

كما انفردت المؤسسة بتجهيز حلوى المولد النبوي الشريف، لإدخال الفرحة إلى قلوب الأسر والأطفال ومشاركتهم بهجة المناسبة.

وتأتي مشاركة المؤسسة في قافلة قنا امتدادًا لمساهمتها في قوافل «إيد واحدة» السابقة بمحافظات الفيوم وبني سويف وسوهاج، دعمًا لجهود التحالف الوطني في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالخدمات والمساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية.