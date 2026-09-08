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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الملائكة لا تعرف المزاح وتسجل ما يحدث

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الملائكة لا تعرف ما يُسمى بـ«الهزار»، وإنما تُسجل كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال، موضحًا أن كل كلمة إما أن تكون صدقًا فتُكتب في صحيفة الحسنات، أو غير ذلك فتُسجل ضمن السيئات.

الإنسان مُحاط بملكين

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان مُحاط بملكين، أحدهما لكتابة الحسنات والآخر لكتابة السيئات، ولا يوجد «ملك للهزار»، مشددًا على ضرورة الانتباه لكل لفظ يخرج من الفم، لأن كل ما يُقال يُرصد ويُكتب بدقة.

المزاح لا يُعفي الإنسان من المسؤولية

وأشار إلى أن المزاح لا يُعفي الإنسان من المسؤولية، لافتًا إلى أن بعض الكلمات التي تُقال على سبيل الدعابة قد تندرج تحت الكذب، وبالتالي تُكتب على صاحبها، مستشهدًا بقوله تعالى: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه، لكنه «لا يقول إلا صدقًا»، وهو ما يضع معيارًا واضحًا للتعامل في الحديث، بحيث يكون المزاح خاليًا من الكذب أو الادعاء.

ونوه بأن الفصل في النوايا والقصود عند الله سبحانه وتعالى، لكنه حذر من التهاون بالكلمات، خاصة في زمن تنتشر فيه الرسائل والمحتوى بسرعة، مؤكدًا أن الكلمة قد تكون سببًا في ضرر كبير إذا لم يُحسن الإنسان استخدامها.

خالد الجندي الملائكة المزاح

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