خالد الجندي: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون.. وليس فيهم ذكر وأنثى

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإيمان بالملائكة يأتي مباشرة بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، باعتباره الركن الثاني من أركان الإيمان، مشددًا على أن هذا الملف لا يقل أهمية عن باقي عناصر العقيدة، وأن إنكاره يخلّ بأصل الإيمان.

الشيخ خالد الجندي: الملائكة مخلوقات نورانية تختلف تمامًا عن البشر

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الملائكة مخلوقات نورانية تختلف تمامًا عن البشر، فهي لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، ولا تتصف بأي من الصفات البشرية المعتادة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن من أبرز ما يميز الملائكة أنها لا تُوصف بذكورة أو أنوثة، موضحًا أن هذا التصنيف يرتبط بالكائنات الأرضية فقط، سواء من الإنس أو الجن أو غيرها من المخلوقات الحية، بينما الملائكة خارج هذا الإطار تمامًا.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الملائكة لا تحتاج إلى الزواج أو الإنجاب، ولا تمر بأي صور من صور التكاثر، مؤكدًا أنها لا تخضع لأي معاملات جسدية أو طبيعية كما هو الحال لدى البشر، وهو ما يجعلها مخلوقات مختلفة في طبيعتها ووظيفتها.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن وصف الملائكة بغير حقيقتها يُعد خطأً شائعًا، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم من تصحيح هذا المفهوم، مؤكدًا ضرورة فهم طبيعة هذه المخلوقات كما جاءت في النصوص الشرعية دون إسقاط صفات البشر عليها.